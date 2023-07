Betrunkener Kfz-Lenker war ohne Führerschein unterwegs

Einen Führerschein konnte der 26-Jährige nach Angaben vom Sonntag nicht vorweisen, da dieser dem Mann bereits zuvor entzogen worden war. Darüber hinaus wurden im Fahrzeug auch noch geringe Mengen an Cannabiskraut entdeckt. Der österreichische Staatsbürger wird angezeigt.

Das Planquadrat brachte von Samstag, 16 Uhr bis Sonntag 2 Uhr in Summe fünf vorläufige Führerscheinabnahmen, 114 sonstige Anzeigen und 255 ausgestellte Organstrafverfügungen. Neben Alkohol am Steuer - höchster gemessener Wert waren hier 2,14 Promille - war auch Tempobolzerei ein Thema. So bretterte etwa ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) mit 157 anstatt der erlaubten 100 km/h dahin. Auch hier war eine Anzeige die Folge.