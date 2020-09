Bei einem Planquadrat im Burgenland hat die Polizei am Freitagabend einen Raser erwischt, der mehr als doppelt so schnell unterwegs war wie erlaubt. Der Fahrzeuglenker wurde in Eisenstadt mit 115 km/h in der 50er-Zone gemessen, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag. Außerdem wurden im Zuge der Kontrollen zwölf Alko- und ein Drogenlenker gestoppt.

Acht Lenker hatten laut Polizei mehr als 0,8 Promille, bei vier Personen wurde eine Alkoholisierung zwischen 0,5 und 0,79 Promille festgestellt. Der höchste Alkoholwert - 1,34 Promille - wurde bei einem 51-Jährigen im Bezirk Oberwart gemessen. In Oberpullendorf wurde ein Lenker zweimal hintereinander kontrolliert, wobei er beide Male den Alkotest verweigerte. Er wurde angezeigt.

Insgesamt wurden circa 750 Fahrzeuglenker kontrolliert und 546 Alkotests durchgeführt. 169 Anzeigen wurden erstattet und 218 Organstrafverfügungen ausgestellt sowie drei Kennzeichen nach technischen Kontrollen abgenommen.