"In den Abnd- und Nachtstunden wird am kommenden Wochenende ein landesweites Planquadrat durchgeführt", informiert die Exekutive in einer Aussendung. Kontrolliert werde sowohl auf Hochleistungsstraßen als auch im unterrangigen Straßennetz.

Besonderes Augenmerk werde auf Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen, Fahrzeug- und Lenkerkontrollen, Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch von Fahrzeuglenkern sowie Rückhaltesysteme und das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung gelegt.