Zahlreiche Raser und Alkoholsünder erwischt .

Die Polizei hat am Samstag ein landesweites Planquadrat im Burgenland durchgeführt. Ein Schwerpunkt lag dabei auf Alkolenker und den dabei höchst gemessenen Wert hatte ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg: 2,1 Promille. Insgesamt wurden rund 570 Lenker kontrolliert, hieß es in einer Aussendung am Sonntag.