Der höchste Alkoholwert wurde bei einem 54-jährigen Autofahrer im Bezirk Neusiedl am See gemessen. Er war mit 1,48 Promille unterwegs, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Sonntag. Außerdem wurden 257 Personen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen angezeigt. Im Mittelburgenland wurde ein 19-Jähriger ohne gültigen Führerschein erwischt.

Der junge Mann zeigte laut Polizei bei einer Kontrolle in Mannersdorf an der Rabnitz (Bezirk Oberpullendorf) einen Probeführerschein vor. Als die Beamten diesen überprüften, stellte sich jedoch heraus, dass dem 19-Jährigen der Führerschein entzogen worden war. Außerdem bestand der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Er weigerte sich jedoch, sich einem Arzt vorführen zu lassen. Der Mann wurde angezeigt.

Insgesamt wurden beim Planquadrat laut Polizei 830 Lenker kontrolliert und 558 Alkotests durchgeführt. Weiters wurden 225 sonstige verkehrspolizeiliche Anzeigen erstattet und 203 Organstrafverfügungen ausgestellt.