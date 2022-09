Weiterfahrt untersagt: Rumänischer Autobus 110 Stunden unterwegs

Werbung

Es wurden insgesamt ca. 1.150 FahrzeuglenkerInnen kontrolliert und 749 Alkomat- bzw. Alkovortests durchgeführt, wobei insgesamt acht LenkerInnen die Fahrzeuge in einem alkoholbeeinträchtigten Zustand lenkten.

Der höchst gemessene Wert wurde bei einer Fahrzeuglenkerin aus Eisenstadt mit 2,20 %o festgestellt.

4 LenkerInnen hatte mehr als 0,5 Promille (§ 14/8 FSG); 3 x m 1 x w

4 LenkerInnen hatten mehr als 0,8 Promille (§ 5/1 StVO); 1 x m 3 x w

Weiteres wurden im Zuge der Schwerpunktation 273 sonstige Anzeigen erstattet und 335 Organstrafverfügungen ausgestellt, sowie 285 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen mittels Radar und 88 Anzeigen bezüglich zu geringem Abstand festgestellt.

Bezirk Neusiedl am See

Ein Rumänischer Autobus war von Rumänien nach Großbritannien (Rund 3200 Kilometer) mit 88 Personen unterwegs. Bei einer genaueren Kontrolle in Nickelsdorf wurden bei den drei Fahrern Unregelmäßigkeiten bei den Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Dabei stellte sich heraus, dass die Fahrer rund 110 Stunden durchgehend unterwegs. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Anzeigen sowie Sicherheitsleistungen der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See übermittelt.

Im Ortsgebiet von Illmitz ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen zwei Pkw-Lenkern. Dabei ergab bei einem beteiligten Fahrzeuglenker (männlich, 20 Jahre) der Alkovortest einen Wert von 0,75 mg/l. Ein Alkomattest war auf Grund von Asthma nicht mehr möglich. Anschließend wurde der KFZ-Lenker in das KH Eisenstadt eingeliefert.

Bezirk Jennersdorf

Bei einer Fahrzeugkontrolle im Bezirk Jennersdorf stellte sich heraus, dass ein 20-jähriger Lenker aus der Steiermark keine Lenkberechtigung hatte und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen als entfremdet gemeldet waren. Das gelenkte Fahrzeug war auch nicht zum Verkehr zugelassen. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und die Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf erstattet.