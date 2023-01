ZahlreicheAnzeigen bei Verkehrsschwerpunktaktion im Burgenland

Werbung

Polizeiangaben zufolge lenkten zehn Personen ihre jeweiligen Fahrzeuge in einem durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand. Der höchste gemessene Alkoholwert waren 1,94 Promille, die einem 56-jährigen Autofahrer im Bezirk Oberwart bescheinigt wurden.

Kontrolliert wurden 920 Fahrzeuglenkerinnen und -lenker, in Summe durchgeführt wurden 628 Alkomat- bzw. Alkovortests. Es gab 191 sonstige Anzeigen, 98 Organstrafverfügungen wurden ausgestellt.

Hinzu kamen 102 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen, in 60 Fällen wurde zu wenig Abstand halten gerügt. Beteiligt waren an dem landesweiten Planquadrat 88 Beamte der Landesverkehrsabteilung und der Bezirkspolizeikommanden.

In Oberwart gab ein Drogenlenker im Rahmen einer Kontrolle an, daheim eine Indoor-Plantage zu betreiben. Bei einer freiwilligen Nachschau am Wohnort des Mannes wurden neun Cannabisstauden gefunden und sichergestellt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland in einer Aussendung.

Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, weiters wurden Anzeigen an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.