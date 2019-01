Am Samstag nehmen bis zu 100 Beamte u.a. Alkolenker und Raser ins Visier. "In der Ballsaison lautet das Motto entweder 'Don't drink and drive 'oder eben 'Drink and don't drive'", so Polizeisprecherin Marion Bieler.

Besonderes Augenmerk werde auch auf Abstandskontrollen und auf Suchtmittelmissbrauch von Fahrzeuglenkern gelegt, hieß es in einer Presseaussendung.

Aber auch mit dem Handy am Steuer sollte man sich nicht erwischen lassen, sondern nur mit Freisprecheinrichtung während der Fahrt telefonieren.