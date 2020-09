Ein Hochdruckgebiet namens JURIJ sorgt ab Dienstag für ruhiges Spätsommerwetter in Österreich. Nach Angaben der Wetterexperten der Österreichischen Unwetterzentrale (www.uwz.at) steigen die Temperaturen ab der Wochenmitte wieder auf ein spätsommerliches Niveau mit bis zu 28 Grad im Inntal. Vor allem im Osten des Landes setzt sich das ruhige Wetter auch in der zweiten Wochenhälfte fort.

Im Bereich einer nahezu stationären Kaltfront gab es am Sonntag besonders von Osttirol und Oberkärnten bis in die Obersteiermark kräftige Schauer und Gewitter. „Die größten Niederschlagsmengen wurden im Bereich des Oberen Murtals verzeichnet“ sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. „In Oberwölz ist mit 81 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden der gesamte mittlere Septemberniederschlag gefallen“. Lokal wie etwa in Gestüthof/Mur gab es sogar noch größere Niederschlagsmengen bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Durch die großen Niederschlagsmengen kam es lokal zu Vermurungen und örtlich sind Bäche über die Ufer getreten.

Hoch JURIJ kommt

In den kommenden Tagen gelangt Mitteleuropa unter den Einfluss eines Ableger des Azorenhochs namens JURIJ. „Der Dienstag beginnt zwar herbstlich kühl mit Frühwerten um 4 Grad im Mühl- und Waldviertel oder im Wienerwald“, prognostiziert Spatzierer, „nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder scheint aber verbreitet die Sonne“. Die Temperaturen erreichen 20 bis 26 Grad mit den höchsten Werten im Oberinntal. Ähnlich präsentiert sich das Wetter auch am Mittwoch, dabei steigen die Temperaturen bei strahlendem Sonnenschein auf 22 bis 27, im Inntal auch 28 Grad.

In der zweiten Wochenhälfte setzt sich das ruhige Wetter im Osten und Südosten fort, in der Westhälfte lässt der Hochdruckeinfluss etwas nach. Bei ein paar durchziehenden Wolkenfeldern steigt die Schauerneigung besonders vom Arlberg bis nach Oberkärnten jeweils in den Nachmittagsstunden leicht an. Die Temperaturen gehen aber nur geringfügig zurück und liegen zwischen 19 und 27 Grad.