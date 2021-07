Slowakische Grenzgänger blockierten Grenzübergänge .

Slowakische Grenzgänger haben am Mittwochnachmittag aus Protest gegen die strengen Einreiseregeln wegen der Corona-Pandemie in der Slowakei mehrere Grenzübergänge blockiert. An der Grenze zu Österreich kam es nur am Grenzübergang Berg (Bezirk Bruck a. d. Leitha) vorübergehend zu einer Verkehrsbehinderung beim Ein- und Ausreiseverkehr. Am Grenzübergang Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) gab es keine Verkehrsprobleme.