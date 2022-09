Prozess Asbesthaltige Dächer falsch gereinigt: Bedingte Haft für Burgenländer

E in 70-jähriger Unternehmer ist am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt zu einer bedingten Haftstrafe von vier Monaten verurteilt worden, weil er mit seiner Firma für Dachsanierungen asbesthaltige Dächer falsch gereinigt haben soll.