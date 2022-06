Prozess Zwei tote Flüchtlinge im Burgenland: Schlepper vor Gericht

Soldaten fanden bei Grenzkontrollen am 19. Oktober zwei Leichen Foto: APA/ROBERT JAEGER

D er 19-jährige Schlepper, in dessen Klein-Lkw im vergangenen Oktober an der Grenze zu Ungarn bei Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zwei tote Flüchtlinge gefunden worden waren, muss sich am Montag in Eisenstadt vor Gericht verantworten. Ihm werden Schlepperei und Mord vorgeworfen. Er soll die insgesamt 29 Flüchtlinge für rund acht Stunden Fahrt ohne Pause im Laderaum eingeschlossen haben - zwei von ihnen überlebten nicht.