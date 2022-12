Das Jahr der Wetter-Extreme - auch im Burgenland

Werbung

Die Überraschung hielt sich auch bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gewissermaßen in Grenzen, dass die vorläufige Wetterstatistik für 2022 einige zweifelhafte Rekorde, die schon unter dem Jahr eingestellt wurden, fortschreibt. Das Burgenland spielt dabei vor allem in Sachen Trockenheit und Sonne eine zentrale Rolle.

Foto: BVZ

Österreichweit geht das auslaufende Jahr als eines der drei wärmsten in die 256-jährige Messgeschichte ein, im Burgenland als eines der trockensten. Im Süden gibt es noch mehr Regen als im Nordburgenland, präzisiert ZAMG-Experte Alexander Orlik im Gespräch mit der BVZ.

See-Region als trockenste in ganz Österreich

Das Ergebnis zeige sich allein schon am Neusiedler See. Schon im Spätsommer wurde vorausgesagt, dass sich am niedrigen Wasserstand auch im neuen Jahr wenig ändern werde, wenn der Winter ähnlich niederschlagsarm bleibt.

Die Schlamm-Bagger rollen weiter. Foto: Seemanagement GmbH

Mit 370 bis maximal 430 Millimeter Niederschlag ist die Region um den See trockener Spitzenreiter in Österreich. Vorbeugend ist die Seemanagement GmbH des Landes deshalb weiterhin am Ausbaggern.

Nur in Teilen der Steiermark war es ähnlich drastisch, erklärt Orlik das heurige „Alleinstellungsmerkmal“ im Bundesländer-Vergleich. Der trockenste Ort im Land war dabei Podersdorf.

Einen 70-jährigen Negativ-Rekord brach Eisenstadt, wo noch 50 Millimeter weniger Regen fiel als im bislang schwächsten Jahr 1952. Bis auf September lag der Niederschlag im ganzen Land in jedem einzelnen Monat unter dem Mittelwert.