Endbericht zu Pannonia liegt vor .

In der Causa rund um mutmaßlich zu niedrige Zahlungen an das Land Burgenland bei der Aberkennung der Gemeinnützigkeit von Wohnbaugesellschaften liegt der Endbericht zur Gesellschaft Pannonia vor. Die Differenz zwischen dem Prüfgutachten und dem ursprünglichen Bewertungsgutachten mache demnach "einen hohen Millionenbetrag" aus, berichtete Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Donnerstag im Landtag.