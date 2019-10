Jeder vierte Österreicher erleidet Schlaganfall .

Er gilt als zweithäufigste Todesursache und Hauptgrund für Behinderungen: Einer von vier Menschen in Österreich erleidet im Laufe seines Lebens einen Schlaganfall. Jeder sechste der 24.000 Betroffenen stirbt. Nicht zuletzt, weil eine effektive Behandlung möglichst schnell erfolgen muss, wie Mediziner bei einer Pressekonferenz am Montag in Wien zum Weltschlaganfalltag am 29. Oktober erläuterten.