Drei neue First Responder beim Roten Kreuz Oberpullendorf

Benjamin Böhm aus Deutschkreutz sowie David Farkas aus Mitterpullendorf erhielten ihre professionell ausgestatteten Rucksäcke aus den Erlösen des Rotkreuz-Weines, der direkt beim Roten Kreuz gekauft werden kann und mit dessen Kauf das Projekt First Responder direkt unterstützt wird.

„Ich freue mich sehr, dass ihr euch bereit erklärt habt, die verantwortungsvolle Aufgabe als First Responder zu übernehmen“, so Angela Pekovics bei der Übergabe der First Responder Rucksäcke.

Der Notfallrucksack von Jakob Rathmanner aus Oberpullendorf wurde von Eva Stifter (Sonnenhof Lutzmannsburg) als Abschiedsgeschenk an den früheren Bezirksstellenleiter Franz Stifter gespendet. „Ich wurde von einem First Responder quasi gerettet und daher ist es mir ein Anliegen, mich für dieses wunderbare Projekt, das Franz Stifter ins Leben gerufen hat, einzusetzen.“