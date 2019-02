Anhand von Ergebnissen einer Qualitätsprüfung des Lautsprechers aus unserem "AXE Dark Temptation Geschenkset mit Floating Speaker" kann nicht ausgeschlossen werden, dass das in diesem Geschenkpaket enthaltene USB-Kabel in seltenen Fällen beim Aufladen des Lautsprechers überhitzen kann.

Die Firma Unilever hat sich darum vorsichtshalber zu einem freiwilligen Rückruf von Lautsprecher und USB-Kabel in der Schweiz und in Österreich entschlossen.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die beschriebene Fehlfunktion in der weiteren Verwendung auftritt, wird darum gebeten, Lautsprecher und USB-Kabel unter keinen Umständen weiter zu nutzen, auch wenn bisher keine Mängel beobachtet wurden. Die im Geschenkset enthaltenen Pflegeprodukte weisen die gewohnte Qualität auf und sind ohne Einschränkung verwendbar.

Betroffene Konsumentinnen und Konsumenten werden gebeten, Lautsprecher und USB-Kabel in einem festen Karton (kein Kuvert) unfrei (Porto zahlt Empfänger) an die Unilever Austria GmbH unter folgender Adresse zurückzusenden:



Unilever Austria GmbH

Stichwort "AXE Lautsprecher"

Stella-Klein-Löw-Weg 13

A-1023 Wien



Als Kompensation für den Lautsprecher erhalten diese einen Wertgutschein in Höhe von 10 EUR. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Konsumentenservice unter 0800 208 526.