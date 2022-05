Moped gegen Pkw: Zwei Jugendliche bei Unfall auf der B22 verletzt

Werbung

Eine 56-Jährige aus dem Bezirk hatte gegen 13.50 Uhr ihren Pkw von Gresten kommend in Richtung Scheibbs gelenkt, zur gleichen Zeit war eine 15-Jährige auf einem Moped auf der Grestner-Straße in Richtung der B22 unterwegs. "Bei der Kreuzung mit der Bundesstraße hielt die Teenagerin ihr Fahrzeug an und fuhr unmittelbar vor dem herannahenden Pkw, denn sie wahrscheinlich durch eine Sonnenblendung übersehen haben dürfte, in die Kreuzung ein", berichtete die Plattform "Doku-NÖ" am Mittwochabend in einer Aussendung. In der Folge sei es zu einem Zusammenstoß gekommen.

Bei dem Crash wurden die 15-Jährige und ihre 14-jährige Mitfahrerin verletzte. Der Rettungshubschrauber Christophorus 15 bzw. der Notarztwagen brachte die beiden nach notärztlicher Versorgung in das Landesklinikum Amstetten.