Neues Schuljahr startet im Burgenland mit mehr Musik und "Logobox"

Für Letzteres hat die Private Pädagogische Hochschule (PPH) Burgenland eine "Logobox" entwickelt, die den Kindern digitale Kompetenzen vermitteln soll, erklärte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) am Freitag bei einer Pressekonferenz. Außerdem werden alle Zweitklässler mit einer Blockflöte ausgestattet.

Die Logobox soll den Schülern ohne Verwendung digitaler Geräte algorithmisches Denken und strukturiertes, komplexes Problemlösen beibringen, so Winkler. Das Land finanziert insgesamt 225 Boxen, die ab September fächerübergreifend in rund 100 Volksschulen zum Einsatz kommen sollen.

Ebenfalls neu ist die bereits angekündigte "Musikoffensive", die die Blockflöte in den zweiten Klassen der Volksschulen zu einem wichtigen Bestandteil des Musikunterrichts machen soll. Fünf weitere Initiativen umfassen das Unterrichtsfach "Digitale Bildung", Schwimmunterricht, eine Stärkung der Lesekompetenz, zusätzliche Angebote bei Sport und Bewegung sowie die Förderung des Demokratieverständnisses mit Führungen im Landhaus in Eisenstadt. In den Kindergärten liegt der Schwerpunkt laut Winkler auf der sprachlichen Frühförderung.