Einen entsprechenden Appell richtete am Montag Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) an die Kommunen.

Ab April bis zu jenem Zeitpunkt, an dem der normale Unterricht wieder in den Schulen aufgenommen wird, werden in den Bundesschulen keine Beiträge verlangt. Seitens des Landes ergehe an die Schulerhalter im Burgenland die Empfehlung, analog zur Entscheidung des Bundes von der Einhebung der Beiträge im gleichen Zeitraum Abstand zu nehmen.

Gemäß der gesetzlichen Bestimmung nach dem Burgenländischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz könne der Rechtsträger für die Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege schulpflichtiger Kinder einen je nach Inanspruchnahme angemessenen, jedoch höchstens kostendeckenden Beitrag einheben, erläuterte Winkler.

Dabei sei auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Eltern Bedacht zu nehmen. Damit falle die Entscheidung über einen Verzicht auf die Beiträge in die Zuständigkeit der Gemeinden und Schulerhalter. Die Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus brächten für viele Familien empfindliche finanzielle Einbußen mit sich. "Der Verzicht auf die Beiträge wäre eine wertvolle Unterstützung", stellte die Landesrätin fest.