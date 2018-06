In Pinkafeld, Riedlingsdorf und Markt Allhau mussten Keller ausgepumpt werden, bereits am Nachmittag meldete die Landessicherheitszentrale mehr als 70 Einsätze. Und diese Zahl wird noch steigen, aktuell ist noch keine Entwarnung in Sicht. In mehreren Gemeinden werden Häuser mit Sandsäcken vor dem Wasser geschützt.

Hagelunwetter in Stegersbach | zVg

Auch der Bezirk Güssing ist betroffen, in der Region Stegersbach ging ein schweres Hagelunwetter nieder. Derzeit sind laut Einsatzkarte der Landessicherheitszentrale Burgenland folgende Feuerwehren im Einsatz: Buchschachen, Dt. Ehrensdorf, Grafenschachen, Hackerberg, Hagensdorf, Kitzladen, Limbach, Loipersdorf, Markt Allhau, Neustift an der Lafnitz, Oberwart, Pinkafeld, Riedlingsdorf, Stinatz, Unterrabnitz, Wiesfleck und Wolfau.