In Pinkafeld, Riedlingsdorf und Markt Allhau mussten Keller ausgepumpt werden, bereits am Nachmittag meldete die Landessicherheitszentrale mehr als 70 Einsätze. Und diese Zahl wird noch steigen, aktuell ist noch keine Entwarnung in Sicht. In mehreren Gemeinden werden Häuser mit Sandsäcken vor dem Wasser geschützt.

Am Nachmittag waren laut Einsatzkarte der Landessicherheitszentrale Burgenland folgende Feuerwehren im Einsatz: Buchschachen, Dt. Ehrensdorf, Grafenschachen, Hackerberg, Hagensdorf, Kitzladen, Limbach, Loipersdorf, Markt Allhau, Neustift an der Lafnitz, Oberwart, Pinkafeld, Riedlingsdorf, Stinatz, Unterrabnitz, Wiesfleck und Wolfau.

Im Raum Grafenschachen und Loipersdorf standen ganze Straßenzüge und Siedlungen unter Wasser. Zahlreiche Keller sind bis zur Decke unter Wasser.

Aus dem gesamten Raum Oberwart sind Feuerwehr-Katastrophenhilfsdienste in diese Region unterwegs, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen.