Fast 3.000 Strafen für Raser am Pfingstwochenende

Im Zuge der Kontrollen wurden aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen 2946 Organmandatsstrafen verhängt bzw. Anzeigen erstattet. 23 Anzeigen wegen Alkohol am Steuer und zwei Anzeige wegen Suchtmittelbeeinträchtigung wurden an die jeweiligen Bezirkshauptmannschaften eingebracht. 14 Lenker mussten ihren Führerschein abgeben.

Bei den Schwerpunktaktionen am Pfingstwochenende kontrollierten die Polizist:innen insgesamt 1850 Fahrzeuglenker:innen und führten hierbei 1286 Alkomat- bzw. Alkovortest durch.

Zehn Lenker:innen hatten mehr als 0,8 Promille. Der höchste gemessene Wert wurde bei einem 41-jährigen Fahrzeuglenker im Bezirk Oberwart mit 2,38 Promille festgestellt.

Neun Lenker hatten mehr als 0,5 Promille und ein Lenker war in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand. Im Zuge dieser Schwerpunktaktion wurden 325 Anzeigen erstattet und 365 Organstrafverfügungen ausgestellt. 961 Anzeigen wurden dabei wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen mittels Radars verfasst.

Bezirk Oberpullendorf

Am 26.5.2023, wurde auf der B 62 in Unterpetersdorf ein Mopedlenker wahrgenommen, welcher mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Deutschkreutz fuhr. Die Polizisten hielten den Lenker an und führten eine Überprüfung des Fahrzeuges mittels „Mopedprüfstand“ durch. Das Fahrzeug erreichte dabei eine Geschwindigkeit von 92 km/h. Da das Fahrzeug dadurch ein Risiko für die Verkehrssicherheit darstellte, nahmen die Polizisten die Kennzeichen ab. Die erforderlichen Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf wurden erstattet.

Am 27.5.2023, konnten Polizisten im Ortsgebiet von Stoob ein Fahrzeug mit 96km/h anstatt der erlaubten 50km/h messen. Die Anzeige wurde erstattet sowie ein Führerscheinentzugsverfahren bei der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf eingeleitet.

Bezirk Eisenstadt

Am 27. 5.2023, wurde auf der L 213 am „Stotzinger Berg“ ein ungarisches Motorrad mittels Radarmessegerät mit 136 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h gemessen. Eine Anzeige an die zuständige Behörde wurde erstattet, weiters wurde ein Lenkverbot ausgesprochen.

Bezirk Jennersdorf

Am 27.5.2023 führten Polizisten im Ortsgebiet von Eltendorf Radarmessungen durch. Dabei konnte diese einen ungarischen PKW mit 94km/h anstatt der erlaubten 50km/h messen. Die Polizei hob eine vorläufige Sicherheitsleistung ein und erstatte die Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf.