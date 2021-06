In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 14 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind acht in intensivmedizinischer Behandlung. 207 (+17) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

EU-weit gültige Zertifikate in den BITZ, Gemeindeteststraßen und den Betriebstestungen: neuer Status „nicht nachgewiesen“ bzw. „nachgewiesen“

• Aktuell infizierte Personen: 56 (+2)

• Gesamtbestätigte Fälle: 18.831 (+6)

• Genesene Personen: 17.933 (+4)

• Todesfälle: 342 (±0)

• Verimpfte Impfdosen: 190.367 (126.789 + 63.578)

• Vormerkungen für Schutzimpfung: 186.207

Seit heute, Donnerstag 10. Juni, werden in den burgenländischen Teststraßen BITZ, den Gemeindeteststraßen sowie den Betriebstestungen neue, EU-weit anerkannte CoV-Testzertifikate ausgestellt. Neu ist: ein negatives Testergebnis wird mit dem Status „nicht nachgewiesen“ ausgewiesen. Diese neue Bezeichnung ersetzt die bisherigen Status „negativ“. Wird das Virus nachgewiesen, enthält das Zertifikat den Hinweis „nachgewiesen“ statt bisher „positiv“.

Aktuelle Lage

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) wurden bisher 748.918 kostenlose Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2 durchgeführt. Gestern erhielten sechs Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss.

Die COVID-19-Schutzimpfung haben laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 126.789 Personen über das Land Burgenland erhalten, davon erhielten 63.578 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 190.367 Impfdosen verimpft. 186.207 Personen haben sich bisher über das elektronische Vormerksystem unter www.burgenland.at/coronavirus für eine COVID-19-Schutzimpfung vorgemerkt. Sie werden per E-Mail verständigt, sobald genügend Impfstoff für ihre Personengruppe verfügbar ist.



Sieben-Tages-Inzidenzen der burgenländischen Bezirke:

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 10,8. Die auf Basis der behördlich bestätigten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnete Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt laut Koordinationsstab Coronavirus in den Bezirken:

· Eisenstadt-Stadt: 6,70

· Rust: 0,00

· Neusiedl am See: 3,33

· Eisenstadt-Umgebung: 11,36

· Mattersburg: 10,00

· Oberpullendorf: 10,81

· Oberwart: 16,67

· Güssing: 0,00

· Jennersdorf: 5,88