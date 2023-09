Alexander Kovacs: ein Burgenländer im EUFOR-Einsatz in Sarajewo

Insgesamt war Oberstleutnant Alexander Kovacs schon mehr als fünf Jahre in Bosnien und Herzegowina stationiert. Im Militärkommando Burgenland ist er auch für die Pressearbeit zuständig, als Pressechef der EUFOR in Sarajevo umfasste seine Aufgabe ein noch breiteres Spektrum, von Medienarbeit und Medienanalyse bis hin zur Interview-Vorbereitung und Durchführung von Kampagnen. „Es ist immer wieder ein Erlebnis, seine eigene Kampagne auf Plakatwänden oder im Fernsehen zu sehen”, sagt Oberstleutnant Kovacs nach seiner Rückkehr im BVZ-Gespräch.

Die Operation Eufor Althea ist die älteste Mission der Europäischen Union und gilt als Modell fur weitere Missionen und Operationen der EU. „Derzeit hat die europäische Union 21 CSDP-Missionen und Operationen laufen.“ Zur Erklärung: Hierbei handelt es sich um sogenannte Common Security and Defence Policy Missions, davon neun militärische und zwölf zivile. „Das ist mir wichtig zu betonen“, sagt Kovacs, „weil die EU in vielen Regionen der Welt großartige Arbeit für den Frieden und die Stabilität leistet.“

Zusammenarbeit in Bosnien und Herzegowina. Alexander Kovacs mit Generalmajor Helmut Habermayer (l.). Foto: Rafael Schicher

In Bosnien ist die Operation EUFOR Althea seit 2004 etabliert. Österreich stellt seit 2009 ununterbrochen den Force-Commander, also den höchsten Kommandaten im Einsatzraum, derzeit Generalmajor Helmut Habermayer. In seiner Funktion hat Kovacs den Kommandanten in allen Medienbelangen beraten. „Ich habe für fast alle österreichischen Kommandanten in Bosnien gearbeitet, für drei eben als Pressechef. Davor war ich auch schon in anderen Bereichen wie der Versorgung und als Personalchef im österreichischen Kontingent tätig.“ Seine längste Misssion in Bosnien dauerte 30 Monate, dabei war er als Office-Manager für drei Generäle im Einsatz.

„Ich habe Land und Menschen lieben gelernt“

Warum ihn seine Einsätze immer wieder nach Bosnien und Herzegowina gezogen haben, erklärt Oberstleutnant Kovacs so: „Es ist trotz vieler Probleme ein schönes Land, Sarajewo ist eine außergewöhnliche Stadt. Ich kenne dieses Land nach vielen Jahren sehr gut und habe auch die Menschen lieben gelernt.“

Die Trennung von zuhause sei mit den heutigen Kommunikationsmöglichkeiten kein Problem. „Aber natürlich ist das Leben in einem Camp in einem Einsatzraum gewöhnungsbedürftig. Man wird auf den Einsatz gut vorbereitet, aber man sollte sich natürlich auch zur eigenen Sicherheit an Regeln halten.“ Dienstliche Herausforderungen gebe es genug. Viele nationale und internationale Akteure im Land und eine große Anzahl an Medien haben dabei “für ausreichende Auslastung” gesorgt.

Foto: Privat

Und: „Als Organisation muss man nicht immer alles kommentieren, was Medien schreiben oder Politiker sagen. Aber es gibt eine Grenze, ab der man ganz klar gegen Desinformation vorgehen muss.“

Internationale Anerkennung

Wenn man den Eisenstädter fragt, was für ihn das Besondere an Auslandseinsätzen sei, meint er: „Das Arbeiten im internationalen Umfeld, gemeinsam mit vielen anderen Nationen, erweitert definitiv den Horizont und hat mir persönlich viele internationale Freundschaften gebracht. Aber es zeigt mir auch immer wieder, wie gut ausgebildet und professionell unsere österreichischen Soldaten sind.“ Und das bringe auch internationale Anerkennung, sagt Kovacs.

Und auf die Frage, was ihm an seiner Tätigkeit besonders gefalle, sagt er: „Die Möglichkeit, meine Kreativität bei der Erstellung von Kampagnen für Zeitung, Radio, Fernsehen und Social Media einzubringen, sowie die Arbeit in einem multinationalen Hauptquartier sind wichtige Gründe, warum ich immer wieder diese Herausforderung suche. Ich bin aber auch sehr an Kultur und Geschichte des Landes interessiert.“

Über die Rückkehr nachhause, zu Familie und Freunden, freute den Oberstleutnant aber doch sehr. Auf die Frage, ob er wieder in einen Einsatz gehen werde, antwortet Alexander Kovacs: „Von zuhause auf der Couch aus vom Weltfrieden zu reden, ist eine Sache. Ich habe mich entschlossen, aktiv vor Ort etwas beizutragen.“