Das berichtete der ORF Burgenland am Mittwoch unter Berufung auf den Anwalt der Frau. Mit der vorläufigen Suspendierung sei auch die Rechtsfolge, eine Bezugskürzel um ein Drittel, aufgehoben.

"Meine Mandantin ist wirklich erleichtert, dass dieses Urteil gefallen ist", wird der Rechtsanwalt vom ORF zitiert. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig: Theoretisch bestehe noch die Möglichkeit einer Verfassungsgerichtshofbeschwerde, welche die belangte Behörde machen könnte. Er gehe jedoch davon aus, dass dieses Urteil Wirkung entfalte.

Die Bildungsdirektion Burgenland sei in dem Fall nicht die zuständige Behörde, so Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz auf APA-Anfrage. Die Lehrerin unterrichtet zwar im Burgenland, Sitz der zuständigen Disziplinarkommission sei jedoch in der Steiermark.