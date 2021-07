In der Nähe des Tierschutzhauses Siegendorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung) waren mehrere Feuerwehren noch am Spätnachmittag mit Löscharbeiten beschäftigt, die Rauchsäule war auch von der Landeshauptstadt aus sichtbar. Polizei und Rettung waren sicherheitshalber auch an Ort und Stelle, verletzt wurde niemand.

Am frühen Nachmittag kam es bei Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) zu einem Flurbrand, drei Feuerwehren waren im Einsatz und brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Die Löscharbeiten bei Eisenstadt waren am frühen Abend noch in Gange, sechs Feuerwehren - unter anderem jene der Landeshauptstadt waren im Einsatz.