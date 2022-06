Anmeldefrist für Lerncamps im Burgenland verlängert

Werbung

Dieses Jahr wird das Programm ausgeweitet durch eine Kooperation mit dem Bildungsministerium, das die Sommerschule am Vormittag finanziert. An 20 Standorten wird ein Ganztagsprogramm geboten, erklärte Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) am Freitag. Bei der Einführung im Vorjahr wurden 2.700 Anmeldungen gezählt.

Die Sommerschule findet von 22. August bis 2. September statt, Anmeldungen für eine oder beide Wochen sind nun bis 15. Juni unter www.lerncamp.com möglich. Für ukrainische Kinder, die den Sommer aufgrund ihrer Flucht im Burgenland verbringen, gibt es das Angebot, ergänzend Deutschkurse zu besuchen.