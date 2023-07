Hoch oben und im Gelände – neue Ausrüstung für die Feuerwehr

Die Anzahl der sogenannten Hubrettungs-Stützpunkte im Land konnte man zuletzt schon von sieben auf elf erhöhen. Als zwölfter Stützpunkt dieser Art kommt nun das Landesfeuerwehrkommando mit einer neuen Drehleiter hinzu. Diese wird zum einen für die Ausbildung an der Feuerwehrschule verwendet, zum anderen auch als Ersatzgerät, das bei Ausfällen zur Verfügung steht. Außerdem neu im Fuhrpark ist nun ein All Terrain Vehicle (ATV), ein geländegängiges Sonderfahrzeug, das vor allem bei Wald- und Flurbränden in schwierigem Gelände zum Einsatz kommen soll.

Foto: Gregor Hafner

Bei der Präsentation der beiden Fahrzeuge nahmen neben Landesrat Heinrich Dorner und Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf auch weitere Einsatzleiter die neue Gerätschaft in Augenschein, darunter die stellvertretenden Kommandanten Harald Nakovich und Martin Reidl, Feuerwehrschul-Leiter Philipp Werderitsch und , Feuerwehrreferent Landesrat Mag. Heinrich Dorner, die Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter LBDS Harald Nakovich und LBDS Martin Reidl sowie Geschäftsstellenleiter Michael Hauser.

Neue Herausforderungen, modernes Gerät

„Im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz wachsen die Herausforderungen, daher haben wir Rekordinvestitionen in das Feuerwesen getätigt, um deren Bewältigung zu ermöglichen“, sagte dabei Landesrat Dorner: In Zeiten des Klimawandels und immer extremer werdender Einsatzbedingungen sei die Investition in ein Gelände-Fahrzeug besonders wichtig.

Die Ausweitung der Hubrettungs-Stützpunkte sei zudem ein nötiger Schritt im Rahmen des überörtlichen Einsatzkonzeptes zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft. Allein im ersten Halbjahr 2023 seien die Gerätschaften bereits rund 140 Mal im Einsatz gewesen, ergänzte Landeskommandant Kropf.

Die zwölf Stützpunkte im Überblick

Die Standorte der Drehleitern beziehungsweise Teleskopmastbühnen (TMB) liegen in Frauenkirchen, Neusiedl am See, Eisenstadt, Neufeld, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Rechnitz, Güssing, Stegersbach und Jennersdorf. Die Drehleiter im Landesfeuerwehrkommando kommt quasi als zwölfter Hubrettungs-Stützpunkt dazu. Sie stand jahrelang im Dienst der Feuerwehr Oberpullendorf, die kürzlich eine neue erhalten hat.

Zugleich könne nun erstmals seit Jahren wieder ein Drehleiter-Maschinisten-Lehrgang durchgeführt werden; das ermögliche eine Harmonisierung der Maschinisten-Ausbildung, die aus Kostengründen zuletzt nicht mehr angeboten werden konnte. Mit der Einbindung der Drehleiter könne ein entsprechender Lehrgang reaktiviert werden. Im Zusammenschluss mit anderen Landesfeuerwehrschulen werden Inhalte abgestimmt.

Das neue Sonderfahrzeug des Landesfeuerwehrkommandos, Marke „Polaris“, kann schwieriges Gelände bei Schlamm, Schnee oder Felsen, dort wo herkömmliche Fahrzeuge nicht mehr weiterkommen, mühelos bewältigen und soll in erster Linie bei Wald- und Flurbränden zum Einsatz kommen. Auf der Ladefläche können verschiedene Module mit Ausrüstung transportiert werden. Als erstes Modul wurde eine Löschanlage mit 300 Litern Wasser - speziell für die Waldbrand-Bekämpfung - angeschafft.

Gratulation an den Kommandanten!

Im Anschluss an die Präsentation gab es auch noch etwas zu feiern: Landesrat Dorner nutzte die Gelegenheit, um Kommandant Kropf zum Geburtstag zu gratulieren - die Kollegen des Landesfeuerwehrkommandos schlossen sich mit ihren Glückwünschen an. Auch die BVZ wünscht auf diesem Weg alles Gute!