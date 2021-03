108 Neuinfektionen im Burgenland .

Im Burgenland sind am Samstag 108 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle auf insgesamt 259 im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Oberwart und ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Oberpullendorf starben mit oder an Covid-19, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. 1.319 aktive Fälle waren um 15 weniger als am Vortag.