Eine 89-jährige Frau aus dem Bezirk Güssing und eine 80-Jährige aus dem Bezirk Oberwart starben mit oder an Covid-19. Die Zahl der Todesfälle stieg damit auf 245, teilte der Koordinationsstab mit. Die hohe Zahl an Neuinfektionen sei auf zahlreiche Nachmeldungen vom vergangenen Wochenende zurückzuführen. Derzeit sind im Burgenland 1.042 Personen erkrankt.

In den Spitälern wurden am Dienstag 71 Covid-19-Patienten behandelt, elf davon intensivmedizinisch. 2.211 Personen befanden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Das waren zwei weniger als am Montag. 117.761 Burgenländer haben sich bisher für die Impfung vorgemerkt.