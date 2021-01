Das Burgenland hat der Todesfälle zu beklagen: Eine 92-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl, eine 89-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg und eine 85-jährige Frau aus dem Bezirk Güssing sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 44 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich fünf in intensivmedizinischer Behandlung.

Anzahl der aktuell infizierten Personen: 615 (+37)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle: 9.832 (+89)

Gesamtzahl der genesenen Personen: 9.035 (+49)

Anzahl der hospitalisierten Personen: 44 (+7)

Personen unter behördlich angeordneter Quarantäne: 965 (-17)

Todesfälle: 182 (+3)