Eine 92-jährige Frau und ein 89-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart starben mit oder an Covid-19, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Die Zahl der Todesfälle liegt im Bundesland damit bei 254. In den burgenländischen Spitälern waren am Donnerstag 19 der 24 Intensivbetten für Covid-19-Patienten belegt.

Insgesamt wurden 71 am Coronavirus erkrankte Personen stationär behandelt. Die Zahl der aktiven Fälle sank um 17 auf 1.287, weil seit Mittwoch 134 Menschen neu genesen sind. 27.726 Burgenländer wurden bisher geimpft, 7.065 davon haben beide Impfdosen erhalten. 123.512 Personen haben sich für die Impfung vorgemerkt.