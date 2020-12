Eine 87-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See ist im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Todesfälle stieg damit auf 163. Seit Mittwoch sind 71 Personen neu genesen. Aktuell infiziert waren 641 Menschen oder um 18 weniger als am Vortag, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit.

In burgenländischen Krankenhäusern wurden 55 Covid-19-Patienten behandelt. Das waren um zwei weniger als am Mittwoch. Zehn Infizierte lagen auf der Intensivstation, um zwei mehr als am Vortag. Die Zahl der Personen unter behördlich angeordneter Quarantäne stieg um 26 auf 949. Bisher wurden im Burgenland 9.160 bestätigte Coronavirus-Fälle registriert. 8.356 Menschen gelten als genesen.