Die Zahl der aktiv infizierten Personen beläuft sich auf 637, die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle beträgt 9.999, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Donnerstag mit.

In den burgenländischen Spitälern wurden am Donnerstag 49 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befanden sich acht in intensivmedizinischer Behandlung.