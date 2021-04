69 Neuinfektionen und fünf Todesfälle waren zu verzeichnen, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Donnerstag mit. 54.106 Personen erhielten eine Schutzimpfung, 20.416 davon bereits die zweite Dosis.

Die Sieben-Tage-Inzidenz war mit 206 im Bezirk Oberwart am höchsten, alle anderen Bezirke liegen unter 200. In Eisenstadt betrug der Wert 174, im Bezirk Oberpullendorf 132, im Bezirk Jennersdorf 129, im Bezirk Güssing 112 und in Eisenstadt Umgebung 109. Die Bezirke Mattersburg und Neusiedl am See sind mit einer Inzidenz von 98 beide unter 100. Die Freistadt Rust hat einen Wert von 51 zu verzeichnen.