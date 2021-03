Die Zahl der aktiven Fälle stieg damit um 47 auf 888, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. 15.431 Burgenländer wurden bisher gegen Covid-19 geimpft, davon haben 6.004 bereits zwei Impfdosen erhalten. 113.837 Menschen haben sich für die Impfung vorgemerkt.

In den burgenländischen Spitälern wurden laut Koordinationsstab am Freitag 51 Covid-19-Patienten behandelt, davon 13 auf der Intensivstation. 1.952 Personen - und damit 54 mehr als am Vortag - befanden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.