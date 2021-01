Die Zahl der aktuell infizierten Personen bleibt bei 618, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 10.046.

Eine 92-jährige Frau aus dem Bezirk Jennersdorf sowie eine 85-Jährige und ein 85-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 48 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich neun in intensivmedizinischer Behandlung.