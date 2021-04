Seit Dienstag wurden 68 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle gemeldet, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf und eine 55-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung starben mit oder an Covid-19.

Die Zahl der aktiven Fälle lag am Mittwochvormittag bei 711. Bisher wurden 64.274 Burgenländer geimpft, davon 21.835 mit beiden Impfdosen. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag laut Koordinationsstab in vier burgenländischen Bezirken über 100. Im Bezirk Oberwart betrug sie 125,93, in Eisenstadt 113,9, in Jennersdorf 105,88 und in Güssing 104.