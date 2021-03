In den burgenländischen Spitälern wurden 99 Covid-19-Patienten behandelt. Die Zahl der Erkrankten auf der Intensivstation, die am Sonntag einen neuen Höchststand erreicht hatte, sank um einen auf 24. Verfügbar sind 27 Intensivbetten.

Das Burgenland hat auch einen weiteren Todesfall zu verzeichnen. Ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart starb mit oder an Covid-19. 33.966 Burgenländer wurden bisher gegen das Coronavirus geimpft, davon 14.514 mit der zweiten Dosis. 131.180 haben sich vorgemerkt. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Montagvormittag in keinem burgenländischen Bezirk über der 400er-Marke. Am höchsten war sie in Oberwart mit 343 und in Mattersburg mit 305.