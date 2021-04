Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten bisher 51.134 Personen, 18.707 davon bereits die zweite Dosis.

Die Sieben-Tage-Inzidenz war im Bezirk Oberwart mit 269 am höchsten, gefolgt von Eisenstadt (214). Der Bezirk Jennersdorf kam auf einen Wert von 153, der Bezirk Neusiedl am See auf 137, der Bezirk Mattersburg auf 135, der Bezirk Oberpullendorf auf 132 und Eisenstadt Umgebung auf 125. Im Bezirk Güssing betrug die Inzidenz 88 und in der Freistadt Rust 0.