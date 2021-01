Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 514, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 10.897. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 45 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind sieben in intensivmedizinischer Behandlung. 949 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Aktuell infizierte Personen: 514 (+12)

Gesamtbestätigte Fälle: 10.897 (+44)

Genesene Personen: 10.176 (+31)

Todesfälle: 207 (+1)

Antigen-Schnelltests (BITZ): 2.668

Geimpft: 5.210

Vormerkungen für Schutzimpfung: 52.903