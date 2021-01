Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 578, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 9.743. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 37 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich fünf in intensivmedizinischer Behandlung.

Anzahl der aktuell infizierten Personen: 578 (+20)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle: 9.743 (+60)

Gesamtzahl der genesenen Personen: 8.986 (+40)

Anzahl der hospitalisierten Personen: 37 (-1)

Personen unter behördlich angeordneter Quarantäne: 982 (-83)

Todesfälle: 179 (±0)