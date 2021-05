18 Erkrankte wurden auf Intensivstationen behandelt. Das war um eine Person weniger als am Vortag. 47 Infizierte befanden sich in Spitälern, was einem Rückgang um fünf entsprach. Seit Freitag wurden 41 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle gemeldet, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit.

Eine 55- und eine 77-Jährige aus dem Bezirk Oberpullendorf starben mit oder an Covid-19. Die Zahl der Todesfälle im Bundesland stieg damit auf 326. Bisher wurden 79.496 Burgenländerinnen und Burgenländer geimpft, 22.102 erhielten bereits die zweite Dosis.

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Samstagvormittag bei 91,0. Am höchsten war sie in den Bezirken Jennersdorf (111,76) und Oberwart (105,56). In allen anderen burgenländischen Bezirken lag die Inzidenz unter 100.