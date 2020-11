Neben einem 49 Jahre alten Spitalspatienten verstarben eine 100-Jährige, ein 97-Jähriger und ein 82-Jähriger aus dem Bezirk Oberwart. Die Gesamtzahl der Todesopfer im Bundesland stieg auf 35.

75 Erkrankte, acht mehr als am Samstag, mussten in Spitälern behandelt werden. 14 der Patienten befanden sich auf der Intensivstation. Der Koordinationsstab zählte 2.001 Genesene, was einem Zuwachs von 121 gegenüber dem Vortag entsprach.

Somit kletterte die Zahl der aktuell infizierten Personen um 90 auf 1.822. 3.374 Menschen befanden sich unter behördlich angeordneter Quarantäne, 49 weniger als am Sonntag.