Im Burgenland sind am Sonntag 23 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Eine 97-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung starb mit oder an Covid-19. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 158, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Seit Samstag sind 46 Personen neu genesen. Die Zahl der aktiven Fälle sank um 24 auf 672.

In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 70 Covid-19-Patienten behandelt. Das sind acht weniger als am Vortag. Acht Erkrankte liegen auf der Intensivstation. 994 Personen befinden sich laut dem Koordinationsstab unter behördlich angeordneter Quarantäne. Das sind 20 weniger als am Samstag. Insgesamt wurden im Burgenland bisher 8.959 bestätigte Coronavirus-Fälle registriert. 8.129 Menschen gelten als genesen.