Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 10.499, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Sonntag in einer Aussendung mit. Insgesamt 193 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Seit Samstag ist kein weiterer Todesfall gemeldet worden. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 53 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, sechs davon intensivmedizinisch.