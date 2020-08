Die Gesamtzahl der Genesenen stieg damit auf 417.

Insgesamt wurden im Burgenland bisher 455 Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. 122 Personen, um vier mehr als am Samstag, befinden sich derzeit in behördlich angeordneter Quarantäne. Eine an Covid-19 erkrankte Person wird stationär behandelt.