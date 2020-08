Leicht zurückgegangen ist die Zahl an Personen, die in einem Krankenhaus behandelt werden, wie auch die Zahl der Intensivpatienten mit SARS-CoV-2-Infektion: 114, davon 22 Intensivfälle nach 118 mit 25 Intensivfällen am Mittwoch.

Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit Covid-19 stieg indes um eine Person und beträgt nun 725. 20.346 Menschen sind bis dato wieder genesen. Insgesamt gab es seit Ausbruch der Pandemie in Österreich 22.594 positive Testergebnisse. Rund 1.500 aktive Fälle sind daher offiziell bekannt, etwa die Hälfte davon in Wien - Experten gehen in jedem Fall von einer höheren Dunkelziffer aus.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer wie folgt auf:

Wien: 41 Tirol: 27 Oberösterreich: 23 Niederösterreich: 22 Steiermark: 15 Salzburg: 13 Kärnten: 7 Vorarlberg: 4 Burgenland: 3