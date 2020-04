Am stärksten betroffen ist der Bezirk Oberwart mit 119 Fällen, dahinter folgen Neusiedl am See (55), Mattersburg (42), Güssing (24), Eisenstadt-Umgebung (23), Oberpullendorf (22), die Landeshauptstadt Eisenstadt (16) und Jennersdorf (9). In der Freistadt Rust gibt es weiterhin keinen bestätigten Fall.

455 Personen befinden sich laut dem Koordinationsstab unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. 16 Erkrankte werden derzeit in einem Spital behandelt, vier davon intensivmedizinisch. Ein Patient befindet sich in der Covid-19-Station in Bad Tatzmannsdorf.